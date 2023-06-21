Экс-нардеп Украины Кива назвал фейком интервью Буданова из Лондона: "Он мёртв!"

Бывший депутат Верховной Рады Украины Илья Кива заявил, что последнее интервью начальника ГУР Минобороны Незалежной Кирилла Буданова — фейк. И на самом деле видео смонтировали.

Фото: klymenko-time.com

Как подчеркнул Кива, то же касается и фотографий с послом Японии.

"Буданов мёртв! Его труп из Лондона интервью давал и рассказывал, что срочно уехал после ракетного удара, сегодня уже фото в Киеве с послом Японии выкидывает и вдогонку смонтированное видео — дипфейк", — заявил Кива.

По его словам, подобные фейки означают, что киевский режим пытается придумать, что делать с ситуацией и "кормит" ложью украинский народ, чтобы избежать паники.

Ранее Буданов дал интервью якобы в прямом эфире британского канала, где заявил, что он жив и здоров.