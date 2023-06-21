Украинские боевики предприняли попытку наступления на Торском направлении Донецкой Народной Республики, но их "встретили" ВКС России, сообщил начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук.
Так, согласно информации, украинские военные пошли в наступление пехотой при поддержке военной техники.
"При поддержке боевых машин пехоты 63-й и 42-й механизированных бригад ВСУ предприняли попытки атаки позиций российских войск", — сообщил Савчук РИА Новости.
Как уточнил начальник пресс-центра группировки "Центр", в результате удара российских военных с воздуха противник понёс значительные потери в живой силе и технике.
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