ВКС России сорвали наступление боевиков ВСУ на Торском направлении в ДНР

Украинские боевики предприняли попытку наступления на Торском направлении Донецкой Народной Республики, но их "встретили" ВКС России, сообщил начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук.

Фото: Mil.gov.ua

Так, согласно информации, украинские военные пошли в наступление пехотой при поддержке военной техники.

"При поддержке боевых машин пехоты 63-й и 42-й механизированных бригад ВСУ предприняли попытки атаки позиций российских войск", — сообщил Савчук РИА Новости.

Как уточнил начальник пресс-центра группировки "Центр", в результате удара российских военных с воздуха противник понёс значительные потери в живой силе и технике.