Раненый командир взвода Зуев вывел бойцов из окружения и остановил наступление ВСУ

0:58 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Командиру мотострелкового взвода старшему лейтенанту Анатолию Зуеву удалось вывести российских солдат из окружения ВСУ.

Фото: mil.ru

По словам начальника пресс-центра группировки "Восток" Олега Чехова, раненый командир помог личному составу переместиться в безопасное место на Южнодонецком направлении. Он добавил, что российские артиллеристы и танкисты наносили удары по позициям ВСУ, когда бойцы РФ под руководством Зуева выходили из окружения.

"Не теряя бдительности, проявляя хладнокровие, будучи раненым, продолжал управлять боем", — сообщил представитель Минобороны РФ в беседе с ТАСС.

Отмечается, что после размещения на выгодных рубежах российские военные нанесли огневое поражение наступающим силам украинской армии. По данным Минобороны, атака ВСУ была остановлена, Киев понёс серьёзные потери.