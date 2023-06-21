Командиру мотострелкового взвода старшему лейтенанту Анатолию Зуеву удалось вывести российских солдат из окружения ВСУ.
По словам начальника пресс-центра группировки "Восток" Олега Чехова, раненый командир помог личному составу переместиться в безопасное место на Южнодонецком направлении. Он добавил, что российские артиллеристы и танкисты наносили удары по позициям ВСУ, когда бойцы РФ под руководством Зуева выходили из окружения.
"Не теряя бдительности, проявляя хладнокровие, будучи раненым, продолжал управлять боем", — сообщил представитель Минобороны РФ в беседе с ТАСС.
Отмечается, что после размещения на выгодных рубежах российские военные нанесли огневое поражение наступающим силам украинской армии. По данным Минобороны, атака ВСУ была остановлена, Киев понёс серьёзные потери.
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