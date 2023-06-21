Полковник ВС Австрии Рейснер: слаженность российских войск застала солдат ВСУ врасплох

1:07 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Киев столкнулся с проблемами в ходе наступательной операции из-за высокой слаженности российских войск. Об этом сообщил полковник ВС Австрии Маркус Рейснер.

Фото: Вадим Савицкий

По его словам, подразделения РФ, опираясь на предыдущий опыт ведения боевых действий, смогли добиться превосходства в ходе сражений и застали украинских солдат врасплох. Он добавил, что состояние российской пехоты и танковых соединений свидетельствует о техническом прогрессе. Полковник также подчеркнул: ВС России используют средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) гораздо эффективнее, чем ВСУ.

"Для Украины стало неприятным сюрпризом, что русские вновь заняли это поле", — уточнил Рейснер в беседе с изданием Focus.

Кроме того, он обратил внимание на высокоточные атаки российских ударных вертолётов, которые поражают объекты и технику ВСУ с большой дистанции. Как пояснил полковник, Киев не способен выстроить защиту из-за нехватки систем противовоздушной обороны (ПВО).