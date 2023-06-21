В ночь на 21 июня во Львове ракетный удар уничтожил здание СБУ. Верхние этажи разрушены полностью. О пострадавших информации нет, но "силовая структура выведена из строя".
Об этом сообщает в Telegram-канале бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива.
Он отмечает, что об этом молчит Офис Зеленского, но информация предоставлена надёжными источниками.
"ВКС РФ начали системно бить по "центрам принятий решений", а СБУ сегодня — это ключевой орган власти у наркозависимого клоуна. Значит уже скоро…" — пишет экс-нардеп.
Тот ракетный удар по ГУР МО тоже старались скрыть, а потом приходится постить фейкового Кирилла Буданова "из Лондона", подытожил Кива.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
25-й 11-летний солнечный цикл в настоящее время находится в полном разгаре. Он начался в декабре 2019 года и, как ожидается, продлится примерно до 2030 года.