Кива: ночью во Львове ракетным ударом уничтожено здание областного СБУ

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В ночь на 21 июня во Львове ракетный удар уничтожил здание СБУ. Верхние этажи разрушены полностью. О пострадавших информации нет, но "силовая структура выведена из строя".

Фото: https://t.me/starukhofficial

Об этом сообщает в Telegram-канале бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива.

Он отмечает, что об этом молчит Офис Зеленского, но информация предоставлена надёжными источниками.

"ВКС РФ начали системно бить по "центрам принятий решений", а СБУ сегодня — это ключевой орган власти у наркозависимого клоуна. Значит уже скоро…" — пишет экс-нардеп.

Тот ракетный удар по ГУР МО тоже старались скрыть, а потом приходится постить фейкового Кирилла Буданова "из Лондона", подытожил Кива.

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