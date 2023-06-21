Кива: глава ГУР Кирилл Буданов мёртв, Украина постит дипфейки

1:01 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов мёртв, все остальное — ложь.

Фото: https://t.me/margaritasimonyan/13046

Об этом сообщил экс-нардеп Рады Илья Кива.

По его словам, то, что в украинских СМИ выдают за его "прямой эфир", ни что иное, как смонтированный дипфейк.

"Все знают, что подобные фейки долго не живут, а значит клоуны вам совсем мало времени отмеряли", — отметил бывший депутат Верховной Рады.

А тем временем главный редактор RT Маргарита Симоньян в своём Telegram-канале выкладывает два разных снимка с Будановым, где он стоит в абсолютно одинаковых позах, вплоть до расположения пальцев на кистях рук.

"Как может живой человек на двух разных фотографиях умудриться встать так, чтобы не только положение пальчиков, но и расположение складок на одежде было абсолютно идентичным?" — спрашивает журналистка.

Симоньян предлагает найти десять отличий, и сообщает, что сама она это сделать так и не смогла.

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