Кнутов: украинский вариант "плана Гитлера" провалился, а танки НАТО не напугали армию РФ

Командование ВСУ фактически скопировало у Адольфа Гитлера план молниеносных боевых действий, однако блицкриг не удался. Об этом в интервью Pravda.Ru сообщил военный эксперт Юрий Кнутов.

Фото: Министерство обороны Украины

По его словам, российские войска держат оборону от Купянска в Харьковской области до Запорожского направления, где разворачиваются тяжёлые столкновения.

"Украина планировала нанести удар и рассчитывала на то, что это будет нечто вроде блицкрига или молниеносной войны. Расчёт делался на преодоление российских укреплений и выход на оперативные просторы в течение 72-96 часов. План, скопированный у Гитлера, провалился", — сказал Кнутов.

Как пояснил эксперт, в первые дни наступления ВСУ пытались атаковать с помощью немецких танков Leopard, американских боевых машин пехоты (БМП) Bradley и другой западной бронетехники.

"Предполагалось, что мы увидим эту технику и испугаемся. Вместо этого ВС РФ ответили эффективным огнём, который вывел из строя восемь танков Leopard и 16 БМП Bradley, заставив ВСУ отступить, переформироваться и сменить тактику", — уточнил специалист.

Он добавил, что украинские боевики стали чаще использовать советскую технику, пытаясь сберечь оружие НАТО. Эксперт также подчеркнул: у Киева ещё остаются резервы, поэтому контрнаступление ВСУ будет продолжаться.