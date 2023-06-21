Попытки украинских войск пойти в атаку успешно отражены на трёх направлениях. Об этом проинформировали в Минобороны РФ.
"В течение прошедших суток вооруженные силы Украины продолжали попытки наступательных действий на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях", — уточнили в оборонном ведомстве.
В частности, у Времевского выступа были нанесены авиационные удары по подразделениям противника, находившимся вблизи населённых пунктов Новодонецкое и Сторожевое в ДНР, и села Левадного в Запорожской области.
На Запорожском направлении благодаря слаженным действиям группировки ВС РФ "Восток" у населённых пунктов Новоданиловка и Яблоково была отбита попытка наступления со стороны 65-й механизированной бригады ВСУ. Помимо этого, было нанесено огневое поражение украинским подразделениям у Белогорья, а также тем, которые направлялись у Лобковому и Каменскому.
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