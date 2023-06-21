Пленный солдат ВСУ Куприенко обвинил своего экс-командира в больших потерях роты

0:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Пленный украинский солдат Алексей Куприенко рассказал про предательство своего командира и обвинил его в больших потерях подразделения. Военнослужащий отметил, что на его позиции находились шесть человек, пять из которых погибли, а сам Куприенко сдался в плен.

Фото: СмК

"Он (командир. - Прим. ред.) просто сделал как последняя гнида, оставив нас там на позициях, сам убежал. Просто мы не знали, что делать. Думаю, это даже не то что не мужик, а не человек", — сказал Куприенко в видеоролике, опубликованном в Telegram-канале Минобороны России.

Пленный подчеркнул, что мобилизованных солдат бросили на передовую без подготовки. Командир относился к ним как к "пушечному мясу".

"В случае какой-то опасности убегает постоянно первый и стоит сзади, километра два-три", — добавил украинский военный.