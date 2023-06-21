Пленный украинский солдат Алексей Куприенко рассказал про предательство своего командира и обвинил его в больших потерях подразделения. Военнослужащий отметил, что на его позиции находились шесть человек, пять из которых погибли, а сам Куприенко сдался в плен.
"Он (командир. - Прим. ред.) просто сделал как последняя гнида, оставив нас там на позициях, сам убежал. Просто мы не знали, что делать. Думаю, это даже не то что не мужик, а не человек", — сказал Куприенко в видеоролике, опубликованном в Telegram-канале Минобороны России.
Пленный подчеркнул, что мобилизованных солдат бросили на передовую без подготовки. Командир относился к ним как к "пушечному мясу".
"В случае какой-то опасности убегает постоянно первый и стоит сзади, километра два-три", — добавил украинский военный.
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