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Пленный солдат ВСУ Куприенко обвинил своего экс-командира в больших потерях роты

0:55
Силовые структуры

Пленный украинский солдат Алексей Куприенко рассказал про предательство своего командира и обвинил его в больших потерях подразделения. Военнослужащий отметил, что на его позиции находились шесть человек, пять из которых погибли, а сам Куприенко сдался в плен.

Пленный солдат ВСУ Куприенко обвинил своего экс-командира в больших потерях роты
Фото: СмК

"Он (командир. - Прим. ред.) просто сделал как последняя гнида, оставив нас там на позициях, сам убежал. Просто мы не знали, что делать. Думаю, это даже не то что не мужик, а не человек", — сказал Куприенко в видеоролике, опубликованном в Telegram-канале Минобороны России.

Пленный подчеркнул, что мобилизованных солдат бросили на передовую без подготовки. Командир относился к ним как к "пушечному мясу".

"В случае какой-то опасности убегает постоянно первый и стоит сзади, километра два-три", — добавил украинский военный.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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