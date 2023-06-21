Российский лидер Владимир Путин прокомментировал ход контрнаступления армии Украины. Также президент раскрыл потери ВСУ.
По информации руководителя России, во время операции Украина лишилась значительного количества людей. Вместе с этим Путин сказал, что армия РФ ликвидировала 678 бронемашин и 245 танков противника, в том числе Leopard, французскую и американскую технику.
"Горят за милую душу", — отметил глава России, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина.
Видео с высказываниями Путина Зарубин опубликовал в своём Telegram-канале.
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