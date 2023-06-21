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Путин: поставленные Западом танки ВСУ "горят за милую душу"

Силовые структуры

Российский лидер Владимир Путин прокомментировал ход контрнаступления армии Украины. Также президент раскрыл потери ВСУ.

По информации руководителя России, во время операции Украина лишилась значительного количества людей. Вместе с этим Путин сказал, что армия РФ ликвидировала 678 бронемашин и 245 танков противника, в том числе Leopard, французскую и американскую технику.

"Горят за милую душу", — отметил глава России, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина.

Видео с высказываниями Путина Зарубин опубликовал в своём Telegram-канале.

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Автор Евгения Васильева
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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