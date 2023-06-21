Путин: поставленные Западом танки ВСУ "горят за милую душу"

Российский лидер Владимир Путин прокомментировал ход контрнаступления армии Украины. Также президент раскрыл потери ВСУ.

По информации руководителя России, во время операции Украина лишилась значительного количества людей. Вместе с этим Путин сказал, что армия РФ ликвидировала 678 бронемашин и 245 танков противника, в том числе Leopard, французскую и американскую технику.

"Горят за милую душу", — отметил глава России, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина.

Видео с высказываниями Путина Зарубин опубликовал в своём Telegram-канале.