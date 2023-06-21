Президент России Владимир Путин заявил, что в контрнаступлении украинских боевиков наблюдается некоторое затишье. Об этом он сообщил, отвечая на вопрос корреспондента Павла Зарубина.
Причиной тому стали серьёзные потери среди численного состава и бронированной техники ВСУ, понесённые в результате безуспешных попыток прорвать оборону вооруженных сил России.
По словам главы государства, с начала контрнаступления украинских военных, которое началось 4 июня, было уничтожено 245 танков и 678 бронемашин. Среди этой техники имеются также западные образцы, в частности танки Leopard.
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