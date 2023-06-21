Наступление у Пятихаток: русская армия загнала ВСУ в огневой мешок

1:12 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Село Пятихатки остаётся в серой зоне. Такова оперативная обстановка на Запорожском фронте.

Фото: Всероссийское казачье общество

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Осетинская 19-я дивизия 58-й армии Южного военного округа в низине превратила в руины подразделения ВСУ. 5-й батальон 128-й гшбр ВСУ вынужден вывести уцелевшие технику и личный состав.

Основные силы националистов находятся между Пятихатками и Лобковым. Там сейчас идут бои с применением тяжёлого вооружения.

Артиллерия, ВКС и танки РФ продолжают наносить удары по неприятелю в районе Пятихаток — Лобкового, а также в тыловых районах.

После понесённых потерь 128-я огшбр ВСУ остановила контрнаступление, перегруппировывается и подтягивает резервы в район Каменского.

19 дивизия, владикавказские подразделения, ВДВ, морские пехотинцы, батальон Судоплатова и другие группировки армии России продолжают отражать атаки ВСУ и контратаковать.