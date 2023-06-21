Село Пятихатки остаётся в серой зоне. Такова оперативная обстановка на Запорожском фронте.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
Осетинская 19-я дивизия 58-й армии Южного военного округа в низине превратила в руины подразделения ВСУ. 5-й батальон 128-й гшбр ВСУ вынужден вывести уцелевшие технику и личный состав.
Основные силы националистов находятся между Пятихатками и Лобковым. Там сейчас идут бои с применением тяжёлого вооружения.
Артиллерия, ВКС и танки РФ продолжают наносить удары по неприятелю в районе Пятихаток — Лобкового, а также в тыловых районах.
После понесённых потерь 128-я огшбр ВСУ остановила контрнаступление, перегруппировывается и подтягивает резервы в район Каменского.
19 дивизия, владикавказские подразделения, ВДВ, морские пехотинцы, батальон Судоплатова и другие группировки армии России продолжают отражать атаки ВСУ и контратаковать.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
25-й 11-летний солнечный цикл в настоящее время находится в полном разгаре. Он начался в декабре 2019 года и, как ожидается, продлится примерно до 2030 года.