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В Курской области продавец шаурмы вывез из под обстрела нескольких человек

0:50
Силовые структуры

Продавец шаурмы из Курской области Абдулазиз Абдукадиров спас семерых человек из-под обстрела со стороны украинских боевиков. Об этом сообщили местные жители в социальных сетях.

Мужчина вывез людей из посёлка Глушково. Героический поступок был совершён в воскресенье, 18 июня. В это время на рынке населенного пункта было многолюдно. Когда начался обстрел, Абдукадиров готовил на рынке шаурму. Он помог спастись трём женщинам, ребёнку и подростку.

Он посадил всех пятерых в машину и вывез за пределы посёлка, после чего вернулся и спас ещё двух человек.

Спасённые жители выразили благодарность мужчине и обратились в местную администрацию с просьбой наградить героя.

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Автор Антон Исаков
Антон Исаков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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