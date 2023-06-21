Продавец шаурмы из Курской области Абдулазиз Абдукадиров спас семерых человек из-под обстрела со стороны украинских боевиков. Об этом сообщили местные жители в социальных сетях.
Мужчина вывез людей из посёлка Глушково. Героический поступок был совершён в воскресенье, 18 июня. В это время на рынке населенного пункта было многолюдно. Когда начался обстрел, Абдукадиров готовил на рынке шаурму. Он помог спастись трём женщинам, ребёнку и подростку.
Он посадил всех пятерых в машину и вывез за пределы посёлка, после чего вернулся и спас ещё двух человек.
Спасённые жители выразили благодарность мужчине и обратились в местную администрацию с просьбой наградить героя.
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