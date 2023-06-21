В Курской области продавец шаурмы вывез из под обстрела нескольких человек

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Продавец шаурмы из Курской области Абдулазиз Абдукадиров спас семерых человек из-под обстрела со стороны украинских боевиков. Об этом сообщили местные жители в социальных сетях.

Мужчина вывез людей из посёлка Глушково. Героический поступок был совершён в воскресенье, 18 июня. В это время на рынке населенного пункта было многолюдно. Когда начался обстрел, Абдукадиров готовил на рынке шаурму. Он помог спастись трём женщинам, ребёнку и подростку.

Он посадил всех пятерых в машину и вывез за пределы посёлка, после чего вернулся и спас ещё двух человек.

Спасённые жители выразили благодарность мужчине и обратились в местную администрацию с просьбой наградить героя.