С помощью личного стрелкового оружия взвод старшего прапорщика Павла Иванова смог сбить разведывательный дрон ВСУ, который корректировал огонь украинского миномётного расчёта по колонне ВС России.
Грамотные и быстрые решения бойца группировки "Восток" спасли личный состав и автомобили, перевозившие боеприпасы для передовой на Запорожском направлении, рассказали в пресс-центре подразделения.
"Военнослужащие взвода под руководством прапорщика Павла Иванова сбили беспилотник противника огнём из стрелкового оружия. Лишившись возможности корректировать огонь, противник прекратил обстрел", — пояснил глава пресс-службы группировки "Восток" Олег Чехов в интервью агентству РИА Новости.
Ранее военный аналитик назвал действенный способ прекратить атаки ударных беспилотников на Москву.
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