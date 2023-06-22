Старший прапорщик ВС РФ Иванов спас колонну с боекомплектом от миномётного обстрела ВСУ

0:54 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

С помощью личного стрелкового оружия взвод старшего прапорщика Павла Иванова смог сбить разведывательный дрон ВСУ, который корректировал огонь украинского миномётного расчёта по колонне ВС России.

Грамотные и быстрые решения бойца группировки "Восток" спасли личный состав и автомобили, перевозившие боеприпасы для передовой на Запорожском направлении, рассказали в пресс-центре подразделения.

"Военнослужащие взвода под руководством прапорщика Павла Иванова сбили беспилотник противника огнём из стрелкового оружия. Лишившись возможности корректировать огонь, противник прекратил обстрел", — пояснил глава пресс-службы группировки "Восток" Олег Чехов в интервью агентству РИА Новости.

Ранее военный аналитик назвал действенный способ прекратить атаки ударных беспилотников на Москву.