Военный эксперт Подопригора назвал способ прекратить налёты дронов ВСУ на Москву

1:33 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Бороться с террористическими атаками украинских диверсантов очень сложно, но новая атака беспилотников на Москву доказала необходимость жёстких решений, заявил Pravda.Ru военный эксперт, аналитик Борис Подопригора.

Фото: Midjouney: Атака БПЛА на Москву ранним утром

"Предотвращение террористического акта, в том числе осуществляемого с помощью дрона, является очень сложной задачей для нашей контрразведки и вообще всех военных, либо правоохранительных структур", — пояснил эксперт.

Но очередной налет, целью которого являлись военные склады в Подмосковье, сделал эту задачу главной в сегодняшней повестке, добавил он.

"Будут приняты какие-то решения, вероятно, о немедленном ударе по той площадке, откуда эти дроны взлетают, или откуда начинают свой боевой маршрут диверсионно-террористические группы", — предположил Подопригора.

Военный обозреватель агентства ТАСС, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с Pravda.Ru уточнил, что на данный момент у спецслужб недостаточно данных для борьбы с атаками БПЛА.

"Не факт, что они прилетели с Украины. Мы не знаем марки беспилотников, и какие из них были сбиты здесь. Поэтому не исключено, что они могли прилететь откуда-то из Московской области, с небольшого расстояния", — отметил специалист.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв подтвердил информацию, что два дрона пытались ударить по складу военной части, но были сбиты на подлёте системами РЭБ.