Марочко: армия РФ поразила колонну ВСУ, следовавшую с подкреплением в Артёмовск

"Южная" группировка российских войск поразила колонну укронацистов, следовавшую с подкреплением из Дружковки в направлении Артёмовска.

Численность потерь киевского режима сейчас уточняют, следует из заявления военного эксперта Андрея Марочко. По его словам, военнослужащие ВС РФ выявили колонну боевиков ВСУ под населённым пунктом Калиновка.