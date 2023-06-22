"Южная" группировка российских войск поразила колонну укронацистов, следовавшую с подкреплением из Дружковки в направлении Артёмовска.
Численность потерь киевского режима сейчас уточняют, следует из заявления военного эксперта Андрея Марочко. По его словам, военнослужащие ВС РФ выявили колонну боевиков ВСУ под населённым пунктом Калиновка.
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Закрытие Гронингенского газового месторождения привело к росту цен на сырьё в Европе.