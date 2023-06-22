Крымский Минтранс: движение транспорта переориентировано после атаки на Чонгарский мост

Потоки транспорта между Херсонской областью и Крымом переориентировали вследствие атаки на Чонгарский мост, следует из сегодняшнего заявления главы крымского Минтранса Николая Лукашенко.

По его словам, было принято решение временно переориентировать транспортные потоки на пункты пропуска Перекоп и Армянск. Оба они работают сейчас в обычном режиме, сообщил Лукашенко. Рейсовые пассажирские автобусы, которые следовали через Джанкой, будут двигаться теперь через Армянск.

Напомним, врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо ранее проинформировал о том, что боевики киевского режима обстреляли Чонгарский мост ракетами Storm Shadow.