Потоки транспорта между Херсонской областью и Крымом переориентировали вследствие атаки на Чонгарский мост, следует из сегодняшнего заявления главы крымского Минтранса Николая Лукашенко.
По его словам, было принято решение временно переориентировать транспортные потоки на пункты пропуска Перекоп и Армянск. Оба они работают сейчас в обычном режиме, сообщил Лукашенко. Рейсовые пассажирские автобусы, которые следовали через Джанкой, будут двигаться теперь через Армянск.
Напомним, врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо ранее проинформировал о том, что боевики киевского режима обстреляли Чонгарский мост ракетами Storm Shadow.
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