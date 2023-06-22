Сальдо: ВСУ ударили по мостам на границе Херсонской области и Крыма вблизи Чонгара

1:06 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) ударили по мостам, которые расположены на административной границе между Херсонской областью и Крымским полуостровом неподалёку от населённого пункта Чонгар.

По словам врио руководителя Херсонской области Владимира Сальдо, украинские солдаты, скорее всего, применили ракеты Storm Shadow для поражения целей. Он отметил, что специалисты экстренных служб зафиксировали повреждение дорожного полотна на сооружениях. Как пояснил политик, жертв и пострадавших удалось избежать.

"Преступный киевский режим совершил варварский обстрел гражданских объектов", — сообщил Сальдо в Telegram-канале.

Врио главы региона также заявил о запуске резервного маршрута движения автомобилей между Херсонской областью и Крымом. Сальдо пообещал оперативно восстановить разрушенные мосты.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу предупредил о возможном ударе ВСУ по Крыму британскими ракетами Storm Shadow.