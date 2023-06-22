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Подполковник армии США Дэвис: если Зеленский не изменит тактику, он проиграет конфликт

1:22
Силовые структуры

Подполковник ВС США Дэниел Дэвис счёл начало контрнаступления армии Украины провальным. По словам военного, Киев не сможет вернуть территории под свой контроль.

"Если у Зеленского не получится крайне ловко управлять нестабильной ситуацией в течение оставшегося года, президент может проиграть конфликт", — предупредил Дэвис, передаёт 19fortyfive.

Вместе с этим автор статьи сказал, что Зеленскому стоит быть реалистом и формировать фундамент для решения конфликта дипломатическим путём. Если Украина продолжит сражаться, она потеряет много людей и ресурсов, территории, добавил военный.

Он отметил, что за две недели операции ВСУ не прорвались к основному рубежу обороны российских войск. При этом украинским военным придётся столкнуться с более сложными укреплениями, подчеркнул подполковник.

"Россия имеет ряд критических военных преимуществ перед Украиной, которые практически невозможно преодолеть", — заявил Дэвис.

Также он перечислил следующие сферы, в которых армия РФ превосходит ВСУ:

  • воздушное пространство,
  • радиоэлектронная борьба,
  • число техники и боеприпасов.

По мнению автора материала, Киеву лучше остановить наступление и перейти к позиционным боям.

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Автор Евгения Васильева
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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