Подполковник ВС США Дэниел Дэвис счёл начало контрнаступления армии Украины провальным. По словам военного, Киев не сможет вернуть территории под свой контроль.
"Если у Зеленского не получится крайне ловко управлять нестабильной ситуацией в течение оставшегося года, президент может проиграть конфликт", — предупредил Дэвис, передаёт 19fortyfive.
Вместе с этим автор статьи сказал, что Зеленскому стоит быть реалистом и формировать фундамент для решения конфликта дипломатическим путём. Если Украина продолжит сражаться, она потеряет много людей и ресурсов, территории, добавил военный.
Он отметил, что за две недели операции ВСУ не прорвались к основному рубежу обороны российских войск. При этом украинским военным придётся столкнуться с более сложными укреплениями, подчеркнул подполковник.
"Россия имеет ряд критических военных преимуществ перед Украиной, которые практически невозможно преодолеть", — заявил Дэвис.
Также он перечислил следующие сферы, в которых армия РФ превосходит ВСУ:
По мнению автора материала, Киеву лучше остановить наступление и перейти к позиционным боям.
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