Подполковник армии США Дэвис: если Зеленский не изменит тактику, он проиграет конфликт

1:22 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Подполковник ВС США Дэниел Дэвис счёл начало контрнаступления армии Украины провальным. По словам военного, Киев не сможет вернуть территории под свой контроль.

"Если у Зеленского не получится крайне ловко управлять нестабильной ситуацией в течение оставшегося года, президент может проиграть конфликт", — предупредил Дэвис, передаёт 19fortyfive.

Вместе с этим автор статьи сказал, что Зеленскому стоит быть реалистом и формировать фундамент для решения конфликта дипломатическим путём. Если Украина продолжит сражаться, она потеряет много людей и ресурсов, территории, добавил военный.

Он отметил, что за две недели операции ВСУ не прорвались к основному рубежу обороны российских войск. При этом украинским военным придётся столкнуться с более сложными укреплениями, подчеркнул подполковник.

"Россия имеет ряд критических военных преимуществ перед Украиной, которые практически невозможно преодолеть", — заявил Дэвис.

Также он перечислил следующие сферы, в которых армия РФ превосходит ВСУ:

воздушное пространство,

радиоэлектронная борьба,

число техники и боеприпасов.

По мнению автора материала, Киеву лучше остановить наступление и перейти к позиционным боям.