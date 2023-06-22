На дне Каховского водохранилища обнаружена старая дорога от Энергодара до Никополя

0:39 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Из-за обмеления и солнечной погоды Каховское водохранилище продолжает высыхать. Бойцы спецназа, обеспечивающие охрану южного берега, обнаружили на дне старую дорогу.

Военкоры предполагают, что дорога, ведущая через старое русло Днепра, до 1956 года пересекала Никопольские плавни. Она следует из Энергодара в Никополь.

В отличие от пересохшего русла с огромным количеством ила, остатки обнаруженной дороги могут быть использованы с целью организации переправы и осуществления рывка на противоположное побережье реки Днепр.