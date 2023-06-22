Руководитель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил о новой атаке Вооружённых сил Украины (ВСУ) в районе Орехова Запорожской области.
По его словам, рано утром украинские солдаты приступили к наступательным действиям.
"Сегодня ровно в 04:00 боевики на немецких танках Leopard с крестами начали новую атаку", — подчеркнул Рогов в Telegram-канале.
Он обратил внимание на то, что Киев любит копировать различные символы у нацистской Германии.
Как пояснил глава общественного движения, столкновения на Запорожском направлении продолжаются уже свыше шести часов. Рогов также заявил о высокой интенсивности боевых действий, ведь Киев атакует силами до трёх рот личного состава и активно использует иностранную бронетехнику.
Ранее военный эксперт Юрий Кнутов проинформировал, что в Запорожской области бои идут за опорные пункты по всей линии соприкосновения.
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