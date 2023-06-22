Рогов: ВСУ на танках Leopard пошли в новую атаку в Запорожской области

1:04 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Руководитель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил о новой атаке Вооружённых сил Украины (ВСУ) в районе Орехова Запорожской области.

Фото: Министерство обороны Украины

По его словам, рано утром украинские солдаты приступили к наступательным действиям.

"Сегодня ровно в 04:00 боевики на немецких танках Leopard с крестами начали новую атаку", — подчеркнул Рогов в Telegram-канале.

Он обратил внимание на то, что Киев любит копировать различные символы у нацистской Германии.

Как пояснил глава общественного движения, столкновения на Запорожском направлении продолжаются уже свыше шести часов. Рогов также заявил о высокой интенсивности боевых действий, ведь Киев атакует силами до трёх рот личного состава и активно использует иностранную бронетехнику.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов проинформировал, что в Запорожской области бои идут за опорные пункты по всей линии соприкосновения.