В Минобороны РФ не видят необходимости в новых добровольцах для отправки в зону проведения спецоперации на территории Украины. Глава профильного ведомства Сергей Шойгу выступил с соответствующим заявлением в ходе сегодняшнего совещания с президентом Владимиром Путиным.
Контракты с Минобороны России заключают ежесуточно в среднем 1 336 россиян, уточнил Шойгу. Прямых контрактов подписано на данный момент уже 114 тысяч.
"Плюс к этому 52 тысячи — это добровольцы", — резюмировал министр.
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