Минобороны РФ не видит необходимости в новых добровольцах для отправки в зону проведения спецоперации на Украине

0:37 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Минобороны РФ не видят необходимости в новых добровольцах для отправки в зону проведения спецоперации на территории Украины. Глава профильного ведомства Сергей Шойгу выступил с соответствующим заявлением в ходе сегодняшнего совещания с президентом Владимиром Путиным.

Контракты с Минобороны России заключают ежесуточно в среднем 1 336 россиян, уточнил Шойгу. Прямых контрактов подписано на данный момент уже 114 тысяч.

"Плюс к этому 52 тысячи — это добровольцы", — резюмировал министр.