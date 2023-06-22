Руководитель Забайкальского края Александр Осипов рассказал, что местный житель в зоне военной спецоперации на Украине сбил БПЛА мешком с продуктами.
По информации губернатора, военный с позывным Тунгус возвращался после дежурства в окопе с провизией и заметил дрон-камикадзе. Мужчина спрятался в траве.
"После этого наш забайкалец воспользовался эффектом неожиданности: резко встал и сбил устройство мешком с продуктами", — отметил чиновник в своём официальном Telegram-канале.
Вместе с этим политик сказал, что на дроне находилась граната. Военные её деактивировали и забрали БПЛА как трофей.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Закрытие Гронингенского газового месторождения привело к росту цен на сырьё в Европе.