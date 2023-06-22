Участник СВО из Забайкальского края Тунгус сбил дрон-камикадзе мешком с продуктами

Руководитель Забайкальского края Александр Осипов рассказал, что местный житель в зоне военной спецоперации на Украине сбил БПЛА мешком с продуктами.

По информации губернатора, военный с позывным Тунгус возвращался после дежурства в окопе с провизией и заметил дрон-камикадзе. Мужчина спрятался в траве.

"После этого наш забайкалец воспользовался эффектом неожиданности: резко встал и сбил устройство мешком с продуктами", — отметил чиновник в своём официальном Telegram-канале.

Вместе с этим политик сказал, что на дроне находилась граната. Военные её деактивировали и забрали БПЛА как трофей.