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Полковник Матвийчук: удары ВСУ по мостам не имеют никакого отношения к контрнаступлению

Силовые структуры

Удары Вооружённых сил Украины (ВСУ) по мостам на границе Херсонской области и Крыма не поддаются логическому объяснению. Об этом в интервью Pravda.Ru заявил главный редактор информационного агентства ANNA-NEWS, полковник запаса Анатолий Матвийчук.

По его словам, Украина становится террористическим государством, ведь ВСУ предпринимают попытки разрушения элементов гражданской инфраструктуры.

"Действия Киева уже логике не поддаются. С помощью утренних ударов ВСУ подают сигнал о том, что они живы, действуют и будут бороться. Это протокол о террористических намерениях Киева, о том, что атаки на территории, занятые нашими войсками, продолжатся. Но удары по мостам никакого отношения к контрнаступлению не имеют. Это чистейшей воды террор", — подчеркнул Матвийчук.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо подтвердил информацию об атаке ВСУ на мосты, расположенные на границе региона с Крымским полуостровом неподалёку от населённого пункта Чонгар. Он добавил, что украинские военные, скорее всего, применили британские ракеты Storm Shadow для ударов по целям.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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