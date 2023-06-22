Полковник Матвийчук: удары ВСУ по мостам не имеют никакого отношения к контрнаступлению

Удары Вооружённых сил Украины (ВСУ) по мостам на границе Херсонской области и Крыма не поддаются логическому объяснению. Об этом в интервью Pravda.Ru заявил главный редактор информационного агентства ANNA-NEWS, полковник запаса Анатолий Матвийчук.

По его словам, Украина становится террористическим государством, ведь ВСУ предпринимают попытки разрушения элементов гражданской инфраструктуры.

"Действия Киева уже логике не поддаются. С помощью утренних ударов ВСУ подают сигнал о том, что они живы, действуют и будут бороться. Это протокол о террористических намерениях Киева, о том, что атаки на территории, занятые нашими войсками, продолжатся. Но удары по мостам никакого отношения к контрнаступлению не имеют. Это чистейшей воды террор", — подчеркнул Матвийчук.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо подтвердил информацию об атаке ВСУ на мосты, расположенные на границе региона с Крымским полуостровом неподалёку от населённого пункта Чонгар. Он добавил, что украинские военные, скорее всего, применили британские ракеты Storm Shadow для ударов по целям.