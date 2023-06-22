Украинские власти признали отсутствие шансов на вхождение в состав НАТО. Корреспонденты информационного издания ZDF пишут об этом со ссылкой на соответствующее заявление немецкого канцера Олафа Шольца.
"Украинское правительство само заявило, что о вступлении в альянс не может быть и речи, пока Россия находится в состоянии войны с Украиной", — констатировал канцлер Германии.
Говоря об абсолютном приоритете, Шольц указал на необходимость укреплять реальную боеспособность киевского режима.
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