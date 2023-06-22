Боевики Вооружённых сил Украины на бронетехнике западных стран в ходе контрнаступления прорвались до окопов российских войск у населённого пункта Работино.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
Бойцы 70-го, 291-го и 1430-го полков армии России сейчас ведут ожесточённый ближний бой.
Артиллеристы ведут плотный огонь из реактивных систем залпового огня по наступающим националистам. На подступах к позициям ВС РФ горит вражеская бронетехника.
Ранее сообщалось, что обученные НАТО боевики в первом же бою сдаются "Отважным" в ходе своего "наступления".
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