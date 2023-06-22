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Наступая, ВСУ дошли до окопов на Запорожском фронте — ВС РФ бьются уже час

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Силовые структуры

Боевики Вооружённых сил Украины на бронетехнике западных стран в ходе контрнаступления прорвались до окопов российских войск у населённого пункта Работино.

Наступая, ВСУ дошли до окопов на Запорожском фронте — ВС РФ бьются уже час
Фото: www.gazeta.ru

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Бойцы 70-го, 291-го и 1430-го полков армии России сейчас ведут ожесточённый ближний бой.

Артиллеристы ведут плотный огонь из реактивных систем залпового огня по наступающим националистам. На подступах к позициям ВС РФ горит вражеская бронетехника.

Ранее сообщалось, что обученные НАТО боевики в первом же бою сдаются "Отважным" в ходе своего "наступления".

 

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"Мы рвёмся в бой и не отступим!": правда русских добровольцев
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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