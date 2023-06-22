Наступая, ВСУ дошли до окопов на Запорожском фронте — ВС РФ бьются уже час

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Боевики Вооружённых сил Украины на бронетехнике западных стран в ходе контрнаступления прорвались до окопов российских войск у населённого пункта Работино.

Фото: www.gazeta.ru

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Бойцы 70-го, 291-го и 1430-го полков армии России сейчас ведут ожесточённый ближний бой.

Артиллеристы ведут плотный огонь из реактивных систем залпового огня по наступающим националистам. На подступах к позициям ВС РФ горит вражеская бронетехника.

Ранее сообщалось, что обученные НАТО боевики в первом же бою сдаются "Отважным" в ходе своего "наступления".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.