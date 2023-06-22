На Краснолиманском направлении сдались в плен очередные боевики армии Украины.
Примечательно, что все эти солдаты проходили подготовку в Европе по "стандартам НАТО", сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
Кстати, параллельно с подготовкой, с ними работала психологическая служба. "Специалисты" насаждали боевикам ненависть к русским и призывали к ведению запрещённых методов войны.
Однако, в целом, подготовка за рубежом была "слабой", говорят сами бандеровцы. Это подтверждает факт, что в первом же бою боевики бесславно сдались в плен.
Националисты также рассказывают, что, украинское командование остаётся в тылу, боясь выходить на передовую.
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