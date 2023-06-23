19FortyFive: США признали превосходство российского танка Т-90 перед американским Abrams

1:01 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Танк Вооружённых сил РФ Т-90, который используется в зоне спецоперации на Украине, может серьёзно угрожать американским боевым машинам Abrams, сообщает 19FortyFive.

Фото: Министерство обороны РФ

Автор материала перечислил важные составляющие танка Т-90, которые позволяют ему получить превосходство в ходе боевых действий:

Реактивная броня;

Различные комбинации композитных броневых материалов;

Улучшенные тепловизионные прицелы;

Дымовые гранаты.

Кроме того, обозреватель добавил, что эта машина способна глушить противотанковые ракеты противника. Солдаты РФ, управляющие танком Т-90, уверенно чувствуют себя на линии соприкосновения, сказано в публикации.

"Т-90 из-за наличия определённых атрибутов может представлять огромную угрозу для американских танков Abrams", — подчеркнул автор.

Ранее российский президент Владимир Путин назвал Т-90М "Прорыв" самым лучшим танком в мире.