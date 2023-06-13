Владимир Путин заявил, что Т-90 — самый лучший танк в мире

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Президент России Владимир Путин назвал самый лучший, по его мнению, в мире танк.

Фото: Вадим Савицкий

Об этом глава государства рассказал на встрече с военными корреспондентами.

"Т-90 "Прорыв" — лучший танк в мире. Сто процентов. Он как только на позицию выходит, всё, там некому нечего делать", — выразил мнение президент РФ.

Владимир Путин добавил, что эта российская боевая машина "дальше, точнее и защищённость у неё выше".

Также лидер страны отметил, что удары по всей украинской энергетической системе, уничтожение штаб-квартиры ГУР Украины — это тоже ответ на переход красных линий. Путин подчеркнул, что армия РФ и дальше будет избирательно работать по военным объектам, "а не как эти придурки".

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