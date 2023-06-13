Президент России Владимир Путин назвал самый лучший, по его мнению, в мире танк.
Об этом глава государства рассказал на встрече с военными корреспондентами.
"Т-90 "Прорыв" — лучший танк в мире. Сто процентов. Он как только на позицию выходит, всё, там некому нечего делать", — выразил мнение президент РФ.
Владимир Путин добавил, что эта российская боевая машина "дальше, точнее и защищённость у неё выше".
Также лидер страны отметил, что удары по всей украинской энергетической системе, уничтожение штаб-квартиры ГУР Украины — это тоже ответ на переход красных линий. Путин подчеркнул, что армия РФ и дальше будет избирательно работать по военным объектам, "а не как эти придурки".
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