Марочко: боевики ВСУ оставляют тела сослуживцев под Серебрянским лесничеством в ЛНР

Военнослужащие армии РФ уничтожили огромное множество укронацистов под Серебрянским лесничеством в ЛНР на Красно-лиманском направлении. Киевский режим не забирает тела своих сослуживцев. РИА Новости пишет об этом со ссылкой на подполковника в отставке Андрея Марочко. По его словам, многие погибшие боевики ВСУ лежат на поле боя уже неделю.

"Эвакуационные мероприятия со стороны вооружённых формирований Украины не проводятся", — подчеркнул военный эксперт.

Бойцы ВС РФ используют ватно-марлевые повязки и прибегают к иным способам в борьбе со стойким трупным запахом, заявил Марочко.