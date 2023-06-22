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Глава Минобороны РФ Шойгу: боевики ВСУ снизили активность и начали перегруппировку

Силовые структуры

Укронацисты заметно снизили свою активность в ходе контрнаступления. В настоящее время идёт их перегруппировка, следует из заявления главы Минобороны Сергея Шойгу.

Глава Минобороны РФ Шойгу: боевики ВСУ снизили активность и начали перегруппировку
Фото: Интерфакс

Руководитель профильного ведомства проинформировал об этом во время совещания с членами Совбеза РФ под председательством президента Владимира Путина.

Шойгу сообщил также о существенных потерях в рядах боевиков киевского режима. Однако, невзирая на это, у них есть силы продолжать наступать, резюмировал Шойгу.

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Автор Светлана Куркина
Светлана Куркина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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