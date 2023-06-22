Укронацисты заметно снизили свою активность в ходе контрнаступления. В настоящее время идёт их перегруппировка, следует из заявления главы Минобороны Сергея Шойгу.
Руководитель профильного ведомства проинформировал об этом во время совещания с членами Совбеза РФ под председательством президента Владимира Путина.
Шойгу сообщил также о существенных потерях в рядах боевиков киевского режима. Однако, невзирая на это, у них есть силы продолжать наступать, резюмировал Шойгу.
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