Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Песков оценил слова Обамы по поводу жителей Крыма и их желания присоединиться к РФ
"Турпром": Турция страдает от отсутствия российских путешественников
Рейдерство вернулось! Хотят “отжать” целый карьер. Подмосковье
ФСБ возбудила уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в госизмене
Дачники Ханты-Мансийска предупредили о медведе, который топчет урожай и подходит к домам
Швейцария ограничила поставки высокотехнологичной продукции в Россию
6 советов для выращивания великолепных африканских фиалок
Украина может планировать ядерную провокацию: развёрнуты штабы и идёт подготовка к учениям на случай подрыва Запорожской АЭС
МИД РФ: запрет на ввоз в Россию из ЕС автомобилей поднимет отечественный автопром

Кулеба назвал нестабильные поставки снарядов крупнейшей проблемой наступления ВСУ

1:01
Силовые структуры

Военные ВСУ сталкиваются со сложностями в ходе контрнаступления из-за нестабильных поставок боеприпасов. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Он призвал Запад обеспечить устойчивые поставки снарядов для нужд украинской армии. Дипломат отметил, что Киев готов провести несколько контрнаступлений для захвата перешедших под контроль РФ территорий.

"Крупнейшая проблема контрнаступления — это устойчивость поставок артиллерийских боеприпасов в достаточном количестве", — цитирует Кулебу The Telegraph.

Как пояснил глава МИД Украины, господство авиации РФ в воздушном пространстве тоже создаёт препятствия для атак ВСУ.

Ранее Кулеба сообщил, что ему не будет хватать иностранного оружия до тех пор, пока ВСУ не одержат победу над Россией. Дипломат в очередной раз обратился к западным партнёрам Киева с требованием передать бронетехнику.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Муж онкобольной Заворотнюк лишился дохода

Чернышёв не появится в новом ледовом шоу Татьяны Навки.

Муж онкобольной Анастасии Заворотнюк лишился дохода от шоу Татьяны Навки
Гастроэнтеролог Сумарокова: вино и коньяк могут быть полезными для здоровья человека
Врач назвала полезные для здоровья алкогольные напитки
Враг на технике НАТО начал наступление у Орехова: ВС РФ отбивают атаку
Дефекты могли стать причиной крушения батискафа "Титан" — исследователь Инзарцев
Почему стратегия и тактика ВДВ требуют пересмотра Андрей Николаев Индия: ахиллесова пята Англии и козырь России Сергей Лебедев КамАЗ запустил в производство грузовики-беспилотники Анастасия Жукова
Раскрыт главный страх капитана пропавшего батискафа "Титан"
Они просто уснут: стало известно, на что похожа смерть в затонувшем батискафе
Признали поражение: Запад возобновляет сотрудничество с Россией
Признали поражение: Запад возобновляет сотрудничество с Россией
Последние материалы
CNN: пассажиры батискафа "Титан" погибли безболезненно, их тела вряд ли удастся найти
Помощник главы РТ Балтусова: башни архитектора Шухова в Казани хотят сохранить и перенести
Business Insider: российские Ка-52 заставили Зеленского сделать неожиданное признание относительно контрнаступления
Учёные НИУ ВШЭ и Сбера с помощью ИИ определили влияние Z-ДНК на человека
Рогов: ВСУ понесли большие потери при попытке штурма первой линии обороны у Орехова
Запрет рукопожатий: странное правило пионеров, имевшее рациональную причину
Названы блюда, которые помогут очистить кишечник
Вдова Юрия Шатунова вспомнила о муже в годовщину смерти певца
12 самых красивых синих цветов в мире
Bloomberg: "ядерные игры" Путина заставят НАТО публично признать уважение к России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников