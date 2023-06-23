Кулеба назвал нестабильные поставки снарядов крупнейшей проблемой наступления ВСУ

1:01 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военные ВСУ сталкиваются со сложностями в ходе контрнаступления из-за нестабильных поставок боеприпасов. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Он призвал Запад обеспечить устойчивые поставки снарядов для нужд украинской армии. Дипломат отметил, что Киев готов провести несколько контрнаступлений для захвата перешедших под контроль РФ территорий.

"Крупнейшая проблема контрнаступления — это устойчивость поставок артиллерийских боеприпасов в достаточном количестве", — цитирует Кулебу The Telegraph.

Как пояснил глава МИД Украины, господство авиации РФ в воздушном пространстве тоже создаёт препятствия для атак ВСУ.

Ранее Кулеба сообщил, что ему не будет хватать иностранного оружия до тех пор, пока ВСУ не одержат победу над Россией. Дипломат в очередной раз обратился к западным партнёрам Киева с требованием передать бронетехнику.