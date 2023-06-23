Генерал Сырский: Россия предвидит направления движений ВСУ

0:41 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

По словам командующего сухопутными войсками Украины Александра Сырского, положение ВСУ на линии соприкосновения очень сложное.

Самое плохое, отметил украинский генерал, что российская оборона является практически непреодолимой, а все действия ВСУ не становятся сюрпризом для ВС РФ.

"Противник предвидел и продолжает предугадывать наиболее опасные направления наших движений и выстраивает прочную оборону, которую довольно сложно преодолеть", — подчеркнул Сырский в интервью газете Guardian.

Украинский генерал добавил, что есть опасность перехватывания инициативы российскими войсками.