По словам командующего сухопутными войсками Украины Александра Сырского, положение ВСУ на линии соприкосновения очень сложное.
Самое плохое, отметил украинский генерал, что российская оборона является практически непреодолимой, а все действия ВСУ не становятся сюрпризом для ВС РФ.
"Противник предвидел и продолжает предугадывать наиболее опасные направления наших движений и выстраивает прочную оборону, которую довольно сложно преодолеть", — подчеркнул Сырский в интервью газете Guardian.
Украинский генерал добавил, что есть опасность перехватывания инициативы российскими войсками.
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