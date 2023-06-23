Сальдо: Чонгарский мост был повреждён сильнее, чем предполагалось ранее

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Чонгарский мост оказался повреждён сильнее, чем предполагалось до этого. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Россия-24".

В настоящее время на объекте ведутся ремонтные работы, они займут 15-20 дней, а может и дольше. В этот период мост будет не пригоден для передвижения.

Напомним, украинские боевики нанесли удар по Чонгарскому мосту британскими ракетами Storm Shadow. Здесь было повреждено дорожное покрытие. Погибших и пострадавших нет. Сальдо подчеркнул, что с военной точки зрения атака была бессмысленной.