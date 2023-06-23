Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Чонгарский мост оказался повреждён сильнее, чем предполагалось до этого. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Россия-24".
В настоящее время на объекте ведутся ремонтные работы, они займут 15-20 дней, а может и дольше. В этот период мост будет не пригоден для передвижения.
Напомним, украинские боевики нанесли удар по Чонгарскому мосту британскими ракетами Storm Shadow. Здесь было повреждено дорожное покрытие. Погибших и пострадавших нет. Сальдо подчеркнул, что с военной точки зрения атака была бессмысленной.
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