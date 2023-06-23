Сальдо: ВСУ обстреляли Геническ и Скадовск в Херсонской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские боевики обстреляли города Геническ и Скадовск. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

Удар был нанесён по объектам жилой инфраструктуры, предположительно британскими ракетами Storm Shadow.

По словам главы региона, украинские неонацисты выпустили четыре ракеты. На место происшествия выехали сотрудники экстренных служб. Подробности происшествия уточняются.

Напомним, специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. Её целью является защита жителей Донбасса, а также денацификация и демилитаризация Украины.