Хайруллин: ВСУ не умеют наступать и не имеют настоящих военачальников

1:01 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

У армии Украины нет какого-либо успешного опыта масштабных наступательных операций.

Фото: https://t.me/epoddubny/13400

Об этом сообщает в Telegram-канале военный журналист Марат Хайруллин.

По его словам, всё, что ВСУ "захватили" в прошлом году — это результат добровольного отвода армии России, а не атак украинцев.

"Они с самого начала закапывались под землю — у них выдающихся военачальников и не было. Они их создавали медийным путем. Тот же Сырский — чем он прославился? Изюм что ли взял? Из Изюма мы сами ушли с арьергардными боями. Херсон что-ли кто-то взял. Я до последнего времени знал обстановку — там до последних шагов эвакуировали спокойно месяц людей", — отметил военкор.

Из Херсона просто армия РФ отошла — ВСУ даже близко не могли подойти к городу, сказал Хайруллин. Каких-то серьёзных наступательных операций у националистов не было и не предвидится, подытожил корреспондент.