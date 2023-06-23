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Хайруллин: ВСУ не умеют наступать и не имеют настоящих военачальников

1:01
Силовые структуры

У армии Украины нет какого-либо успешного опыта масштабных наступательных операций.

Хайруллин: ВСУ не умеют наступать и не имеют настоящих военачальников
Фото: https://t.me/epoddubny/13400

Об этом сообщает в Telegram-канале военный журналист Марат Хайруллин.

По его словам, всё, что ВСУ "захватили" в прошлом году — это результат добровольного отвода армии России, а не атак украинцев.

"Они с самого начала закапывались под землю — у них выдающихся военачальников и не было. Они их создавали медийным путем. Тот же Сырский — чем он прославился? Изюм что ли взял? Из Изюма мы сами ушли с арьергардными боями. Херсон что-ли кто-то взял. Я до последнего времени знал обстановку — там до последних шагов эвакуировали спокойно месяц людей", — отметил военкор.

Из Херсона просто армия РФ отошла — ВСУ даже близко не могли подойти к городу, сказал Хайруллин. Каких-то серьёзных наступательных операций у националистов не было и не предвидится, подытожил корреспондент.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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