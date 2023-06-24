Польский генерал Скшипчак: контрнаступление ВСУ может завершиться провалом через две недели

Контрнаступление укронацистов может завершиться уже через две недели полным провалом, следует из сегодняшнего заявления экс-командующего польскими Сухопутными войсками генерала Вальдемара Скшипчака.

В интервью корреспондентам fronda. pl польский генерал выразил мнение о том, что если киевский режим незамедлительно не нанесёт мощный удар "где-нибудь под Артёмовском" и не окружит там военнослужащих РФ, уже спустя пару недель не о чем будет и говорить.