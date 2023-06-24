Контрнаступление укронацистов может завершиться уже через две недели полным провалом, следует из сегодняшнего заявления экс-командующего польскими Сухопутными войсками генерала Вальдемара Скшипчака.
В интервью корреспондентам fronda. pl польский генерал выразил мнение о том, что если киевский режим незамедлительно не нанесёт мощный удар "где-нибудь под Артёмовском" и не окружит там военнослужащих РФ, уже спустя пару недель не о чем будет и говорить.
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Американский бизнесмен Джей Блум рассказал, что отказался от погружения на батискафе "Титан" для осмотра места крушения "Титаника" даже после того, как ему предложили беспрецедентную скидку в 100 тысяч долларов.