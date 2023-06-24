Французский политик Филиппо: Западу следует признать, что контрнаступление ВСУ провалилось

Коллективный Запад должен прекратить игнорировать тот факт, что боевики ВСУ потерпели поражение в ходе контрнаступления, следует из заявления французского политика, экс-депутата Европарламента Флориана Филиппо.

"Контрнаступление провалилось. Об этом много пишет даже американская пресса! — подчеркнул Филиппо. — Какой смысл делать вид, что оно продолжается? В чем цель? Разорить нас до последнего евро и отправить на убой всех украинцев до последнего?!".

Бывший европейский парламентарий выступил с призывом остановить вооружённый конфликт и в срочном порядке сесть за стол переговоров.