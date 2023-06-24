Коллективный Запад должен прекратить игнорировать тот факт, что боевики ВСУ потерпели поражение в ходе контрнаступления, следует из заявления французского политика, экс-депутата Европарламента Флориана Филиппо.
"Контрнаступление провалилось. Об этом много пишет даже американская пресса! — подчеркнул Филиппо. — Какой смысл делать вид, что оно продолжается? В чем цель? Разорить нас до последнего евро и отправить на убой всех украинцев до последнего?!".
Бывший европейский парламентарий выступил с призывом остановить вооружённый конфликт и в срочном порядке сесть за стол переговоров.
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Американский бизнесмен Джей Блум рассказал, что отказался от погружения на батискафе "Титан" для осмотра места крушения "Титаника" даже после того, как ему предложили беспрецедентную скидку в 100 тысяч долларов.