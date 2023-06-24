Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Французский политик Филиппо: Западу следует признать, что контрнаступление ВСУ провалилось
Интересные факты о дынной груше
Врач-диетолог Оксана Дмитриева рассказала секреты похудения без ограничений
Польский генерал Скшипчак: контрнаступление ВСУ может завершиться провалом через две недели
Чем полезны птичьи кормушки в саду
Кадыров: военный мятеж должен быть подавлен, чеченские бойцы уже выехали
Представитель ЕК: Евросоюз назвал события в России её внутренним делом
Названа главная опасность сладкого чая
Как оптимально стричь разные виды кустов и деревьев в саду

Оперштаб Липецкой области призвал жителей региона не покидать дома и не пользоваться автомобилями

Силовые структуры

Оперативный штаб Липецкой области обратился к жителям региона с просьбой меньше находиться на улице для собственной безопасности.

"Для обеспечения правопорядка и безопасности граждан Липецкой области, оперативный штаб региона просит жителей без острой необходимости не покидать свои дома и воздержаться от любых поездок на личном или общественном транспорте", — гласит заявление ведомства.

В сообщении говорится, что властные органы и правоохранители региона переведены в усиленный режим службы и полностью контролируют ситуацию в области.

Ранее глава Чеченской Республики призвал жёстко подавить вооружённый мятеж и рассказал, что уже направил бойцов "в зоны напряжённости".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Бизнесмен из США отказался от погружения на "Титане", несмотря на скидку в 100 тысяч долларов

Американский бизнесмен Джей Блум рассказал, что отказался от погружения на батискафе "Титан" для осмотра места крушения "Титаника" даже после того, как ему предложили беспрецедентную скидку в 100 тысяч долларов.

На месте пакистанского миллиардера на "Титане" мог оказаться американский бизнесмен, отказавшийся от погружения
На сайте Кремля ровно в полночь появилось видео с обращением Путина к россиянам
Путин обратился к россиянам — видео появилось на официальном сайте Кремля
Пугачёва похвасталась увеличенными в Израиле губами
Назван продукт, который намного вреднее сахара
Почему стратегия и тактика ВДВ требуют пересмотра Андрей Николаев Индия: ахиллесова пята Англии и козырь России Сергей Лебедев КамАЗ запустил в производство грузовики-беспилотники Анастасия Жукова
В Чехии с тревогой ждут 1 июля, когда многие украинские беженцы окажутся на улице
Работает артиллерия РФ: ВСУ лишились склада боеприпасов под Щербиновкой
В США описали смерть пассажиров батискафа: "Невероятно быстро"
В США описали смерть пассажиров батискафа: "Невероятно быстро"
Последние материалы
Врач-диетолог Оксана Дмитриева рассказала секреты похудения без ограничений
Польский генерал Скшипчак: контрнаступление ВСУ может завершиться провалом через две недели
Вениамин Вейсман — человек, обманувший 25 чиновников СССР
Чем полезны птичьи кормушки в саду
Кадыров: военный мятеж должен быть подавлен, чеченские бойцы уже выехали
Представитель ЕК: Евросоюз назвал события в России её внутренним делом
Названа главная опасность сладкого чая
Кольский полуостров: суровый холод способен зажечь тепло в сердце
Как оптимально стричь разные виды кустов и деревьев в саду
Путин высказался о ситуации в Ростове-на-Дону
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников