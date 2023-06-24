Оперштаб Липецкой области призвал жителей региона не покидать дома и не пользоваться автомобилями

Оперативный штаб Липецкой области обратился к жителям региона с просьбой меньше находиться на улице для собственной безопасности.

"Для обеспечения правопорядка и безопасности граждан Липецкой области, оперативный штаб региона просит жителей без острой необходимости не покидать свои дома и воздержаться от любых поездок на личном или общественном транспорте", — гласит заявление ведомства.

В сообщении говорится, что властные органы и правоохранители региона переведены в усиленный режим службы и полностью контролируют ситуацию в области.

Ранее глава Чеченской Республики призвал жёстко подавить вооружённый мятеж и рассказал, что уже направил бойцов "в зоны напряжённости".