Оперативный штаб Липецкой области обратился к жителям региона с просьбой меньше находиться на улице для собственной безопасности.
"Для обеспечения правопорядка и безопасности граждан Липецкой области, оперативный штаб региона просит жителей без острой необходимости не покидать свои дома и воздержаться от любых поездок на личном или общественном транспорте", — гласит заявление ведомства.
В сообщении говорится, что властные органы и правоохранители региона переведены в усиленный режим службы и полностью контролируют ситуацию в области.
Ранее глава Чеченской Республики призвал жёстко подавить вооружённый мятеж и рассказал, что уже направил бойцов "в зоны напряжённости".
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