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Кадыров: военный мятеж должен быть подавлен, чеченские бойцы уже выехали

Силовые структуры

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров полностью согласился с оценкой происходящего, которую озвучил президент России Владимир Путин.

"Совершенно верно отметил Владимир Владимирович в своём обращении к нации — это военный мятеж! Никакого оправдания подобным действиям нет!" — написал чеченский лидер в своём Telegram-канале.

Он призвал всех бойцов, являющихся российскими патриотами, не поддаваться на провокации и лживые призывы.

"Бойцы Минобороны и Росгвардии по Чеченской Республике уже выехали в зоны напряжённости. Мы сделаем всё, чтобы сохранить единство России и защитить её государственность!" — заверил Кадыров.

Глава Чечни подчеркнул необходимость жёстких мер для подавления мятежа.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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