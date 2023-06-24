Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров полностью согласился с оценкой происходящего, которую озвучил президент России Владимир Путин.
"Совершенно верно отметил Владимир Владимирович в своём обращении к нации — это военный мятеж! Никакого оправдания подобным действиям нет!" — написал чеченский лидер в своём Telegram-канале.
Он призвал всех бойцов, являющихся российскими патриотами, не поддаваться на провокации и лживые призывы.
"Бойцы Минобороны и Росгвардии по Чеченской Республике уже выехали в зоны напряжённости. Мы сделаем всё, чтобы сохранить единство России и защитить её государственность!" — заверил Кадыров.
Глава Чечни подчеркнул необходимость жёстких мер для подавления мятежа.
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