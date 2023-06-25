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Песков ответил, что не знает о судьбе действующего главы Минобороны

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Силовые структуры

Глава пресс-службы президента России Дмитрий Песков сообщил, что вопросы о кадровых перестановках в Министерстве обороны РФ вряд ли могли обсуждаться в ходе сегодняшних переговоров.

Песков ответил, что не знает о судьбе действующего главы Минобороны
Фото: РБК

Всё это находится в компетенции российского президента, отметил пресс-секретарь.

"Кадровые вопросы находятся в компетенции Путина", — в частности, сказал Песков.

Также, по его словам, в отношении участников мятежа преследование осуществляться не будет. Все участники переговоров добились цели — избежали кровопролития и конфронтации внутри страны, подчеркнул Песков.

Он отметил, что вся ситуация не повлияет на ход спецоперации. Нового обращения главы государства в ближайшее время не будет, подытожил глава пресс-центра.

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Обращение Владимира Путина 24 июня 2023 года
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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