Песков ответил, что не знает о судьбе действующего главы Минобороны

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Глава пресс-службы президента России Дмитрий Песков сообщил, что вопросы о кадровых перестановках в Министерстве обороны РФ вряд ли могли обсуждаться в ходе сегодняшних переговоров.

Фото: РБК

Всё это находится в компетенции российского президента, отметил пресс-секретарь.

"Кадровые вопросы находятся в компетенции Путина", — в частности, сказал Песков.

Также, по его словам, в отношении участников мятежа преследование осуществляться не будет. Все участники переговоров добились цели — избежали кровопролития и конфронтации внутри страны, подчеркнул Песков.

Он отметил, что вся ситуация не повлияет на ход спецоперации. Нового обращения главы государства в ближайшее время не будет, подытожил глава пресс-центра.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.