Украинских пропагандистов охватило уныние

Уныние охватило пропагандистов из украинского Центра информационно-психологических спецопераций (ЦИПсО).

Фото: Telegram AB News

В пабликах Незалежной сейчас негодуют о завершении "военного мятежа" в России. Заявление о возвращении "подразделений" в полевые лагеря было весьма болезненно воспринято ликующими ещё недавно националистами, пишет в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.

"Кина не будет!" — пишет популярный киевский пропагандистский канал.

Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что Киеву выгодна "полноценная гражданская война" в России.

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