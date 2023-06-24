Уныние охватило пропагандистов из украинского Центра информационно-психологических спецопераций (ЦИПсО).
В пабликах Незалежной сейчас негодуют о завершении "военного мятежа" в России. Заявление о возвращении "подразделений" в полевые лагеря было весьма болезненно воспринято ликующими ещё недавно националистами, пишет в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.
"Кина не будет!" — пишет популярный киевский пропагандистский канал.
Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что Киеву выгодна "полноценная гражданская война" в России.
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Американский бизнесмен Джей Блум рассказал, что отказался от погружения на батискафе "Титан" для осмотра места крушения "Титаника" даже после того, как ему предложили беспрецедентную скидку в 100 тысяч долларов.