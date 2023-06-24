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Разбита колонна "Леопардов", Bradley у Орехова на на Запорожском фронте

0:56
Силовые структуры

Колонна танков "Леопард", БМП Bradley и другой военной натовской техники у Орехова на Запорожском фронте попала на кадры.

Разбита колонна "Леопардов", Bradley у Орехова на на Запорожском фронте
Фото: https://t.me/RVvoenkor/48102?single

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Националисты сами сфотографировали собственную сожжённую в "контрнаступлении" бронетехнику. На снимках немецкие танки Leopard 2A6, американские боевые машины пехоты Bradley и YPR-765 и другие.

Напомним, у Работино в начале контрнаступа всушников встретили бойцы 70-го, 291-го и 1430-го полков и 417-го разведывательного батальона, при поддержке 22-й бригады спецназа и артиллерии.

Ранее сообщалось, что ВС РФ громят ВСУ по всей линии фронта: поражены живая сила и техника в 124 районах.

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Леопард 2 – основной боевой танк Бундесвера
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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