ВС РФ громят ВСУ по всей линии фронта: поражены живая сила и техника в 124 районах

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

ВС РФ продолжают успешное наступление на главных участках фронта.

ВКС РФ нанесли удар высокоточным оружием по центрам радиоразведки и авиатехнике ВВСУ на аэродромах "Днепр" и "Канатово" в Кировоградской области. Все объекты поражены.

В ответ на удар по автомосту через Чонгарский пролив на авиационной базе ВСУ в районе Староконстантинова в Хмельницкой области российские войска уничтожили склад с ракетами НАТИО — Storm Shadow.

Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ нанесла поражение 92 артподразделениям на огневых позициях, военной технике и живой силе в 124 районах Украины.

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