ВС РФ продолжают успешное наступление на главных участках фронта.
ВКС РФ нанесли удар высокоточным оружием по центрам радиоразведки и авиатехнике ВВСУ на аэродромах "Днепр" и "Канатово" в Кировоградской области. Все объекты поражены.
В ответ на удар по автомосту через Чонгарский пролив на авиационной базе ВСУ в районе Староконстантинова в Хмельницкой области российские войска уничтожили склад с ракетами НАТИО — Storm Shadow.
Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ нанесла поражение 92 артподразделениям на огневых позициях, военной технике и живой силе в 124 районах Украины.
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Американский бизнесмен Джей Блум рассказал, что отказался от погружения на батискафе "Титан" для осмотра места крушения "Титаника" даже после того, как ему предложили беспрецедентную скидку в 100 тысяч долларов.