Минобороны: группировка "Запад" за сутки сорвала четыре попытки ротации ВСУ на передовой

1:02 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Подразделения Западного военного округа (ЗВО) за прошедшие сутки предотвратили все попытки украинских войск провести ротацию подразделений на линии боевого соприкосновения.

Такой информацией поделился глава пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.

"Артиллерией группировки в районах населённых пунктов Двуречное, Синьковка и Новосёловское сорваны четыре попытки провести ротацию подразделений ВСУ на передовых позициях", — цитирует начальника пресс-службы ЗВО агентство ТАСС.

Зыбинский также сообщил, что ударные вертолёты Ка-52, Ми-28 и штурмовики Су-25 "Запада" провели 11 успешных атак, в результате которых нанесён ущерб при живой силе и бронетехнике двух бригад ВСУ.

Ранее немецкий аналитик пришёл к выводу, что Белый дом будет вынужден заставить украинские области перейти к "ужасному сценарию" при провале контрнаступления ВСУ.