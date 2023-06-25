Подразделения Западного военного округа (ЗВО) за прошедшие сутки предотвратили все попытки украинских войск провести ротацию подразделений на линии боевого соприкосновения.
Такой информацией поделился глава пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.
"Артиллерией группировки в районах населённых пунктов Двуречное, Синьковка и Новосёловское сорваны четыре попытки провести ротацию подразделений ВСУ на передовых позициях", — цитирует начальника пресс-службы ЗВО агентство ТАСС.
Зыбинский также сообщил, что ударные вертолёты Ка-52, Ми-28 и штурмовики Су-25 "Запада" провели 11 успешных атак, в результате которых нанесён ущерб при живой силе и бронетехнике двух бригад ВСУ.
Ранее немецкий аналитик пришёл к выводу, что Белый дом будет вынужден заставить украинские области перейти к "ужасному сценарию" при провале контрнаступления ВСУ.
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