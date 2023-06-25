Генеральный штаб ВСУ опроверг заявление Министерства обороны, что армия Украины начала наступление в Артёмовске.
Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.
"Сводка украинского Генштаба не подтверждает вчерашние бравые слова заместителя министра обороны Анны Маляр о начале масштабного контрнаступления", — отметил ведущий Первого канала.
Также в сообщении Генерального штаба Украины нет никаких данных о продвижении украинских войск на Ореховском направлении, в населённых пунктах Богдановка, Ягодное, Клещеевка и Курдюмовка, о которых упоминала замминистра.
Сводка ГШ, наоборот, указывает, что армия России наступала в районе Авдеевки, Белогоровки, Марьинки и Северного.
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