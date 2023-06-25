American Greatness: обученные НАТО бригады ВСУ "нехорошо себя показали" на поле боя

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В США заявили, что контрнаступление Вооружённых сил Украины — это "скандальный провал".

Об этом сообщило американское издание American Greatness.

"Украинская сторона потеряла огромное количество людей и военной техники. Этот скандальный провал послужит важным уроком для Соединенных Штатов и курсантов, изучающих военное дело", — пишет обозреватель газеты Кристофер Роуч.

По его словам, обученные военными специалистами из НАТО бригады армии Украины "не очень хорошо себя показали" на полях сражений.

Военнослужащие ВСУ используют западную технику не слишком умело, многое в контрнаступлении пошло не так, подытожил Роуч.

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