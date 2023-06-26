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РИА Новости: военные ВСУ ушли в глухую оборону под Артёмовском

Силовые структуры

Вооружённые силы Украины (ВСУ) заняли глухую оборону в районе Артёмовска и не предпринимают попыток наступления, сообщил российский разведчик.

По его словам, на этом направлении украинские солдаты в основном применяют артиллерийские установки для обстрелов. Как пояснил боец, ВСУ не решаются на наступательные действия, ведь армия РФ контролирует дорогу, которую Киев использовал для снабжения военных на передовых позициях.

"Это дорога, ведущая в Артёмовск, как они сами назвали — в ад", — отметил разведчик в беседе с РИА Новости.

Он также подчеркнул: войска РФ ведут наблюдение и осуществляют корректировку артиллерии в этой зоне боевых действий.

Ранее стало известно, что Вооружённые силы России продолжают выдавливать украинских солдат с позиций, находящихся неподалёку от Артёмовска.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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