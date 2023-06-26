Бойцы подразделений ВС России успешно выдавливают ВСУ с их позиций, которые находятся дальше Артёмовска, сообщил источник.
Заметив передвижение украинских националистов, бойцы "Южной" дивизии ведут корректировку огня.
"Отработал по позициям наш танк, из блиндажа выбежали (боевики ВСУ. — Прим. ред.), бегут влево по посадке, то есть как раз мы можем по ним отработать с АГС, и сейчас подготавливаем "Утёс", — сообщил один из российских разведчиков РИА Новости.
По его словам, корректировать огонь важно тщательно. Из-за плотной зелени в посадках ВСУшников заметить непросто. Поэтому "глазами" российских бойцов стали разведывательные дроны.
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