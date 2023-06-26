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Минобороны: бойцы ВС РФ ударили по скоплению пехоты ВСУ из "Солнцепёка" в районе Артёмовска

Силовые структуры

Российские бойцы "отработали" по пехоте ВСУ из "Солнцепёка" в районе Артёмовска Донецкой Народной Республики, сообщил начальник пресс-центра группировки ВС РФ "Юг" Вадим Астафьев.

По словам начальника пресс-центра, из огнемётной системы поразили украинскую пехоту под Мало-Ильиновкой.

"Экипаж тяжёлой огнемётной системы "Солнцепёк" поразил скопление пехоты ВСУ в районе Мало-Ильиновки", — рассказал Астафьев РИА Новости.

Кроме того, большие потери ВСУ понесли в районе Раздоловки и Богдановки.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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