Минобороны: бойцы ВС РФ ударили по скоплению пехоты ВСУ из "Солнцепёка" в районе Артёмовска

Российские бойцы "отработали" по пехоте ВСУ из "Солнцепёка" в районе Артёмовска Донецкой Народной Республики, сообщил начальник пресс-центра группировки ВС РФ "Юг" Вадим Астафьев.

По словам начальника пресс-центра, из огнемётной системы поразили украинскую пехоту под Мало-Ильиновкой.

"Экипаж тяжёлой огнемётной системы "Солнцепёк" поразил скопление пехоты ВСУ в районе Мало-Ильиновки", — рассказал Астафьев РИА Новости.

Кроме того, большие потери ВСУ понесли в районе Раздоловки и Богдановки.