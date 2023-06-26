Российские бойцы "отработали" по пехоте ВСУ из "Солнцепёка" в районе Артёмовска Донецкой Народной Республики, сообщил начальник пресс-центра группировки ВС РФ "Юг" Вадим Астафьев.
По словам начальника пресс-центра, из огнемётной системы поразили украинскую пехоту под Мало-Ильиновкой.
"Экипаж тяжёлой огнемётной системы "Солнцепёк" поразил скопление пехоты ВСУ в районе Мало-Ильиновки", — рассказал Астафьев РИА Новости.
Кроме того, большие потери ВСУ понесли в районе Раздоловки и Богдановки.
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